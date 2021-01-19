Kartepe'den paylaşılan görüntüler belediyeler arasında akım haline geldi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kar kalınlığının 75 cm'e ulaşan Kartepe'nin görüntülerini sosyal medyada "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek paylaştı. Çok sayıda belediyenin paylaşım yaptığı etiket akım haline geldi.

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Samanlı Dağları zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 75 cm'e ulaştı. Aralıkla süren kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan Kartepe'deki eşsiz manzaraları drone ile görüntüleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Beleyesinin sorusuna kar kalınlığın 78 cm'e ulaştığı Uludağ'ın fotoğrafını etiketleyerek paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı soruyu Şanlıurfa Belediyesine yöneltti.

Akım haline gelen paylaşımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karacadağ'dan paylaşımla Kayseri Büyükşehir Belediyesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise Erciyes paylaşımı ile Sivas Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek katıldı. Akıma daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken, Kahramanmaraş Yedikuyular, Bingöl Belediyesi Hasarek kayak merkezinden paylaşım yaparak "Kardeşlik daim olsun" mesajı verdi. Belediyelerin paylaşımları ise çok sayıda beğeni aldı.

(Cihan Atik/İHA)