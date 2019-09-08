Son Dakika Haberleri: Kartepe, Ekin Uzunlar ile coştu
Son Dakika Magazin Haber

Kartepe, Ekin Uzunlar ile coştu

1 saat önce

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin 4'ncü gününde sahne alan Ekin Uzunlar performansıyla vatandaşları coşturdu.

Kartepe, Ekin Uzunlar ile coştu, System.String[]

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin 4'ncü gününde sahne alan Ekin Uzunlar performansıyla vatandaşları coşturdu.


Kartepe Belediyesi 5'nci Uluslararası Unutulmaz Değerler Festivali'nin 4'ncü gününde Karadeniz müziğini batı müziği ile harmanlayan, "Son Bir Kez" şarkısıyla gündeme gelen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Vatandaşların Maşukiye Park Alanı'nı doldurduğu konserde sahne alan başarılı sanatçı Ekin Uzunlar "Yokluğun Kefeni, Hüznün Gemileri, Hediye, Son Bir Kez" gibi bilindik şarkılarının yanı sıra müziğin usta isimlerinden oluşan eserleri de seslendirdi. Konser alanını dolduran Kartepeliler Uzunlar'ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla keyif dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti. konserde kemençesiyle performans sergileyen Ekin Uzunlar'a izleyiciler horonla eşlik etti. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman konseri alanda vatandaşların arasında izledi.


Konser'de sanatçı Ekin Uzunlar'a çiçek takdim eden Kartepe Belediye Başkanı bMustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi 5'inci Uluslararası Unutulmuş Değerler Feslivali'mizde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptık. Bu güzel cumartesi akşamı bizlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sunan Ekin Uzunlar'a tüm Kartepe adına teşekkür ediyorum. Gençlerimiz festivalimizden büyük heyecan duydular. Kocaelimiz'in en güzeli Kartepemiz'de hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Festivalimiz boyunca etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime ve kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Karadeniz, Maşukiye, Kartepe, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu
Seçkin Piriler'in "Bana eski kaşar" diyerek şikayet ettiği Kıvılcım Ural'a hapis şoku Ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, 1,5 ayda 4 kilo aldı Sosyal medya fenomeni Betizm, paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe, Ekin Uzunlar ile coştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]