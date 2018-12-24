Kartepe" Feribotunun İstanköy Adası'nda Kalması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kartepe" feribotunun İstanköy Adası'nda kalmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kartepe" feribotunun İstanköy Adası'nda kalmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



İstanköy Adası'nda, Bodrum-Kos seferini yapan feribotun kaptanı ve gemicisinin valizlerinde sahte mühür ve pasaportlar bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.



Polis ekipleri, feribot kaptanı S.G. ve gemici A.A. ile valizi, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y'ye gönderen kardeşi K.Y'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.Y. mahkemece tutuklandı, tekne kaptanı ile gemici ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan Yunanistan'da ele geçirilen valizde firari H.Y'ye ait iki dizüstü bilgisayar, bir tablet, hard disk ve cep telefonu bulunduğu öğrenildi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinden, 21 Aralık'ta İstanköy (Kos) Adası'na giden ve geri dönmeyen "Kartepe" feribotunun kaptanı ve gemicisi Yunan polisince gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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