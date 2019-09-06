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Kartepe Festivallerle bir başka güzel

1 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcılarından Erol Kaya ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Belediyesi 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ni ziyaret ettiler.

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- Kartepe Belediyesi 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile büyük ilgi görüyor. Kartepe Maşukiye Park Alanı'nda düzenlenen festivalde Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, AK Parti İstanbul Milletvekili geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcılarından Erol Kaya ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i misafir etti.

STANDLARI GEZDİLER

Kartepe Maşukiye Park Alanı'nda 40 zanaatkar tarafından açılan stantları Milletvekilleri Kaya ve Şeker'e gezdiren Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe'de yapılan çalışmalar ve festival hakkında bilgi verdi. Kurulan stantları gezen protokol mensupları inceliklerini zanaatkarlarından dinlediler. Mesleklerin dünü, bugünü hakkında bilgi aldılar. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Milletvekili Şeker ile birlikte lüle taşını işlediler.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

AK Parti İstanbul Milletvekili geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcılarından Erol Kaya ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, festivalden ve unutulmuş değerlere sahip çıkmasından dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ı tebrik ettiler. Belediye Başkanı Kocaman "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm kültürel güzelliklerini ve zenginliklerini sergilemek için festival alanımızda bulunan sanatçı ve zanaatkarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü en iyi şekilde sahiplenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Festivalin ikinci gününde Kartepeliler gönüllerince eğlendiler. Sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
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