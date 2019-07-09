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Kartepe Gelişim Akademisi'nde sergi heyecanı

1 saat önce

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen Gelişim Akademisi'nin ''Ruhun Yansımaları'' Sergisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kartepe Gelişim Akademisi'nde sergi heyecanı, System.String[]

SERGİ 11 TEMMUZDA

Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nin ''Ruhun Yansımaları'' temalı sergisi 11 Temmuz Perşembe günü saat: 12.00'da Kartepe Belediyesi Fuaye Alanında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

GELİŞİM AKADEMİSİNE YOĞUN İLGİ

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde faaliyetlerini yürüten Gelişim Akademisi bilim, kültür ve sanat faaliyetleriyle Kartepe 'de önemli bir ihtiyacı karşıladı. Müzikten robotik kodlamaya, filografiden cam işleme sanatına kadar birçok farklı ve efektif branşı vatandaşlarla buluşturan akademiye 7 den 70 e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüzlerce kursiyere eğitim veren Gelişim Akademisi yıl boyunca kursiyerlerine edindirdiği kazanımları gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Kartepe Belediyesi Yeni Hizmet Binası Fuaye Alanında hazırlanan sergi''Ruhun Yansımaları'' adını verdiği teması ile konuklarını ağırlayacak.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
Kartepe, Güncel
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