Son Dakika Haberleri: Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor
Son Dakika Güncel Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor

Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Kent Meydanı'nı Sarı Meşe Bağdat Caddesi'ne bağlayan Hipodrom Caddesi yenileniyor.

Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Kent Meydanı'nı Sarı Meşe Bağdat Caddesi'ne bağlayan Hipodrom Caddesi yenileniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Kent Meydanını Sarı Meşe Mahallesi Bağdat Caddesi'ne bağlayan Hipodrom Caddesi'nde yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği caddede, 800 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, zemine 2 bin 300 ton PMT serimi yapıldıktan sonra bin 100 ton asfaltla kaplandı.


Yapılan çalışma ile Hipodrom Caddesi, tek gidiş tek geliş olarak 7 metre genişlik ile vatandaşlara hizmet veriyor. Daha sonraki çalışmalarında 30 metre genişletilecek cadde, çift gidiş geliş olarak hizmet verecek. - KOCAELİ

Kartepe, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta internete erişim durduruldu
Bağdat'ta protestocular Başbakanlık ofisine yürümek istedi: Polis 4 kişiyi öldürdü "Açım aç, çocuğum aç" diyen esnaf, Kayseri Büyükşehir Belediye binasına yürüdü Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe Hipodrom Caddesi yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]