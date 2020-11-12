Kartepe istasyona otopark takviyesi - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü İstasyon Mahallesi'nde otopark yapımına başladı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu ve buna bağlı yaşanan otopark sorununa çözüm bulunması için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla otopark yapımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yoğun trafiğin sebep olduğu parklanmaya çözüm amacıyla birkaç noktada otopark alanları oluşturulacak. İlk otopark çalışması Hürriyet Caddesi üzerinde 2 bin metre kare alanda yapılmaya başlandı. Belediye ekipleri tarafından beton dökülerek, şık ve kullanışlı bir otopark alanı oluşturulmak üzere hafriyat çalışmaları hızla devam ediyor.

Otopark yapımını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bölgemizde hem gözlemlerimiz hem de hemşerilerimizle, esnaflarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, trafik yoğunluğuna ve ticari hareketliliğe bağlı bir otopark sorunu olduğunu tespit ettik. Emniyet güçlerimizin denetim ve uyarılarıyla birlikte, bizde artan ihtiyacı karşılamaya yönelik otopark çalışmamızı başlattık. 150 araçlık ilk otopark lokasyonumuz Hürriyet Caddesi üzerinde 2 bin metre kare alana yapılacaktır. Burada yapılacak olan otoparkın tamamlanması sonrasında alternatif yer ve çözümler için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden Kartepeli hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ