Kartepe karate şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kartepe karate şampiyonasına hazırlanıyor

7 saat önce

Kartepe, Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Kartepe, Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


Kartepe Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Kartepe'de düzenlenecek. Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek şampiyonaya 55 ilden yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Tatamiye çıkacak olan sporcular 'ümit, genç ve büyükler' kategorilerinde yarışacak. 3 gün sürecek olan şampiyonaya il ve ilçe protokolü ile birlikte spor camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda sporseverin katılım göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ

Ümit Genç, Kartepe, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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