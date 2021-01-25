Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe kayak merkezleri yarıyıl tatiliyle hareketlendi - Son Dakika

Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe kayak merkezleri yarıyıl tatiliyle hareketlendi

25.01.2021 11:05
Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe kayak merkezleri yarıyıl tatiliyle hareketlendi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe, sahip oldukları doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe, sahip oldukları doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında kayakseverlerin çoğunlukla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Kayak merkezinde 300 oda, 2 elit villa ve 50 apart bulunurken, ziyaretçiler, uzunluğu değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği pistlerde karın tadını çıkarıyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak zaman geçiriyor.

"Karın gelmesiyle talep çok yoğun"

Kartepe Kayak Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Arzu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 30-40 santimetre kar bulunduğunu, bu nedenle kayak pistlerini açtıklarını söyledi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçilerden yoğun talep gördüklerini ifade eden Erdem, "Salgından dolayı taleplerin tamamını karşılayamıyoruz. Koronavirüsle ilgili bakanlığın bize yönlendirdiği tedbirlerin tamamına uyuyoruz. Hijyen konusunda otel içinde ve dışında tedbirlerimiz var. Aldığımız önlemlerle misafirlerin sağlığını korumaya gayret ediyoruz. Bu yıl kar geç yağdı, misafirler de kara hasret kaldı. Karın gelmesiyle talep çok yoğun, misafirlerimiz memnunlar. Herkes mutlu şekilde vakit geçiriyor." diye konuştu.

İstanbul'dan Kartepe'ye ailesiyle gelen Ali Rıza Atılgan da koronavirüs salgınında bunaldıklarını belirterek, yarıyıl tatilini fırsata çevirerek eşi ve oğluyla 3 günlüğüne Kartepe'ye geldiklerini söyledi.

Ailecek güzel tatil geçirdiklerini ifade eden Atılgan, "3 günde iyice dinlenmeyi planlıyoruz. Oğlum Mustafa Ege kayak yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde evdeydi. Onun için buradayız. Onun eğlenmiş olması bizi de rahatlatıyor. Burası zaten geniş bir alan, etrafımız orman. Güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Ege Atılgan (11) ise kayak eğitimi aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi

Doğası ve konaklama seçenekleriyle yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi gören Kartalkaya Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, ulaşımda sorunun yaşanmadığı Kartalkaya, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alıyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan ve Türkiye'nin en uzun pistlerinin yer aldığı 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veren 2 bin yatak kapasitesinin üzerindeki 5 otel, yüzde 90-95 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Keltepe Kayak Merkezi

Kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

İl merkezine 23, Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan, bu yıl karın yağmasıyla Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak sezonu açan kayak merkezine gelen tatilciler, 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistte karın zevkini çıkarıyor.

873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleriyle öne çıkan kayak merkezine gelen misafirler, günübirlik hizmet verilmesi nedeniyle konaklamayı 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da yapıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren kar hasretinin sona ermesiyle geçen hafta kayak merkezini hizmete açtıklarını söyledi.

Kayak merkezinin geçen yıl hizmete girdiğini hatırlatan Gürel, "Bu sezon kar geç geldi. Yarıyıl tatiliyle kayak merkezimiz misafirlerini ağırlamaya başladı. Özellikle hafta içi pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet veriliyor. Uzun süre evlerinde kalan aile ve çocuklarının stres atabileceği önemli bir yer kayak merkezimiz. Burada yoğunluk oluşturmadan güvenli şekilde tatilciler karın keyfin çıkarıyor." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe kayak merkezleri yarıyıl tatiliyle hareketlendi - Son Dakika


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