Kartepe Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'deki kayak merkezinde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Sakarya AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, 4 kayakçı çığın altında mahsur kaldı.

Çığ düştüğü ihbarı üzerine ekipler, yanlarına arama köpeklerini de alarak kar motorlarıyla bölgeye intikal etti.

Ekiplerce görgü tanıklarından gerekli bilgiler alındı, değerlendirmeler yapılıp hazırlanan müdahale planı sonrası çalışmalara başlandı.

41 personelin 8 araç ile katıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği çığ düşen alanda tekrar benzer bir olayın oluşması riskine karşı kaçış yollarını ayarladı.

Risk değerlendirmesi yapılarak gerekli güvenlik önemleri dahilinde bölge personel ve köpekli arama ekibince arandı. Yapılan çalışma sonucunda bulunan 2 kazazedeye gerekli sağlık müdahalesi yapıldı ve bölgeden tahliye edildi.

Daha sonra kaba sondalama çalışması sırasında ekiplerce, 2 kazazedeye daha yaralı olarak ulaşıldı. Kazazedelere gerekli sağlık müdahalesi yapılarak, olay yerinden tahliyeleri sağlandı.