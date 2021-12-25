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TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ - Son Dakika

TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ

25.12.2021 14:34

SAMANLI Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

SAMANLI Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zincir takmayan araçların zirveye çıkmasına izin vermedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve İstanbul'a yaklaşık 1 buçuk saat mesafedeki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu günü birlik tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaşmasıyla birlikte bölgeye gelen tatilciler, kayak, snowboard ve şişme botlarla kayarak zirvenin keyfini çıkarttılar.

İstanbul'dan Kartepe'ye günü birlik gezmeye geldiklerini söyleyen Tuğçe Coşkun, 'Kartepe'ye ilk defa geldim. İstanbul'da kar yok. Burada kar manzarasının keyfini çıkartıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızla şişme botlarla pistlerden kayarak eğleniyoruz" dedi.

KAR LASTİĞİ OLMAYANA İZİN YOK

Jandarma ekipleri ise, Kartepe Kayak Merkezi yolunun girişinde bulunan Maşukiye'de kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin kontrollerinde, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların zirveye çıkışına izin verilmedi.

TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ
TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ

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Kayak Merkezi, Jandarma, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİLCİLER HAFTA SONU KARTEPE'YE AKIN ETTİ - Son Dakika


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