Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü - Son Dakika
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Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü

18.03.2022 13:21

Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Kar yağışı Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kayak merkezinde 208 santimetre ölçülen kar kalınlığının yağışın devam etmesine bağlı olarak artması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kayak merkezi yolunda ve kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü
Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü
Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü

YORUMLAR
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İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak AKOM'dan, İstanbul uyarısı geldi: Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşacak AKOM'dan, İstanbul uyarısı geldi: Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü - Son Dakika
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