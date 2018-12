Kartepe Kayak Merkezi'ne Yılbaşı Akını

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde kar kalınlığı, 1 metre 80 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler, snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kartepe Kayak Merkezi 'nde yılbaşı dolayısıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. İstanbul 'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe, yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşı tatilini geçirmeye gelenlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı, 1 metre 80 santimetreye ulaşırken, yılbaşı dolayısıyla otelde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Otelin tamamen dolduğunu belirten Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, "Yılbaşı gecesi otelimiz tamamen dolu. 3 günlük paketler halinde satışını yaptık, odaların. Bugün, dün ve cuma gününden itibaren 3 gündür otelimiz tamamıyla dolu. Burası öncelikle bir kayak oteli. İnsanlar daha çok kayak yapmaya geliyorlar ve kayak yaparken de yılbaşını burada geçirmeyi tercih ediyorlar. Şu anda otel çevresinde bulunan 17 pistimiz açık. Her türlü zorluk derecesine göre pistimiz var. Kar kalınlığı da şu an itibarıyla 1 metre 80 santimetre. Bu da kayak seven müşterilerimiz için oldukça keyifli oluyor" dedi.'HERKES KARIN TADINI ÇIKARIYOR'Yılbaşını geçirmek için İstanbul'dan günübirlik geldiğini belirten Mert Okumuş, "Çok hareketli ve güzel geçiyor. Kar da çok güzel. Uzakta olanlar yılbaşını değerlendirmek için buraya gelebilirler. Karda kayıyoruz, teleferiğe biniyoruz. Herkes karın tadını çıkarıyor şu an" diye konuştuEşi ve çocuklarıyla birlikte Kartepe'ye, yeni yılı karşılamak için geldiğini anlatan Neslim Güngen, "Tatilim gayet iyi ve güzel geçiyor. 'Yılbaşı' demek; 'kar' demek, 'kayak' demek. Biz de çoluk çocuk hep beraber tadını çıkarıyoruz. Ailecek geldik, buradayız. Çok keyifli. Normalde ben de kayak yapıyorum. 4 yaşında kızım var. O eğitim alıyor, şu an o kayıyor. Önce onu izlemek istedim. Sonra ben eşimle beraber kayak yapacağım. Gayet keyifle kayıyoruz" dedi.Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Filiz Demirtaş ise "Kartepe'ye geldik, kaymaya çalışıyoruz. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ailecek geldik, çoluk çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya cumartesi günü geldik. Yollar gayet iyiydi. Gelirken ve buraya çıkarken de zorlanmadık. Benim ilk kayak deneyimim, pek bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Eşim ve çocuklarım benden daha iyi bu konuda. Onlara ayak uydurmaya çalışıyorum" diye konuştu.- Kocaeli