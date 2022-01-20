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Kartepe Kayak Merkezi yarıyıl tatiline hazır - Son Dakika

Kartepe Kayak Merkezi yarıyıl tatiline hazır

20.01.2022 11:02
Kartepe Kayak Merkezi yarıyıl tatiline hazır

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de yarıyıl tatilinde yüzde 90 doluluk bekleniyor.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de yarıyıl tatilinde yüzde 90 doluluk bekleniyor.

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin aynı anda seyredilebildiği Samanlı Dağları'nın 1600 rakımlı zirvesinde kurulu Kartepe Kayak Merkezi'nde 1200 yatak kapasiteli otelde yarıyıl tatili öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdür yardımcısı Servet Akça, AA muhabirine, yeni başlayanlar, orta seviye kullanıcılar ve profesyoneller için 18 pist, 3 telesiyej ve 5 teleskiyle konukları ağırladıklarını ifade etti.

Kış sporları tutkunlarının en kısası 800 metre, en uzunu 7,5 kilometre olan pistlerde kayak, snowboard ve kızak keyfi yapabildiğini anlatan Akça, sezonu dolu geçirdiklerini söyledi.

"Sömestir doluluk oranları şu anda çok iyi gidiyor"

Hafta içi doluluk oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirten Akça, şunları söyledi:

"Kartepe'de bir metreyi aşkın kar var. Şu an pistlerimiz açık, sömestir doluluk oranları şu anda çok iyi gidiyor. Güzel sömestir tatili geçireceğiz gibi gözüküyor. Her şey yolunda, telesiyejlerimiz olsun, pistlerimiz olsun... Değerli misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda doluluk oranımız yüzde 70'in üzerinde fakat hedefimiz yüzde 90 ve bunu yakalayacağımıza inanıyoruz."

Akça, Avrupa'nın en büyük kayak odalarından birine sahip olduklarına dikkati çekerek, kiralama hizmeti ve outdoor satışlarının bulunduğunu söyledi.

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Kayak Merkezi, Sapanca Gölü, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe Kayak Merkezi yarıyıl tatiline hazır - Son Dakika


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