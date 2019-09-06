Son Dakika Haberleri: Kartepe Kent meydanı çalışmaları hızlandı
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Kartepe Kent meydanı çalışmaları hızlandı

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kent Meydanı bağlantı yollarında hızlandırılan çalışmaları inceledi.

Kartepe Kent meydanı çalışmaları hızlandı, System.String[]

Kartepe Kent Meydanı'nda ki çalışmaları Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman yerinde inceleyerek, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı.

4 KM UZUNLUĞUNDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapılan Kent Merkezi'nin Asiller ve Demokrasi Caddelerinden Kent Meydanı'na, Bağdat Caddesi arasında yer alan 4 km uzunluğunda 8 metre genişliğinde yolda asfalt serilebilecek duruma getiriliyor.

KOCAMAN YERİNDE İNCELEDİ

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması sonrasında minder asfalt serilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli olarak başlattığımız, Kent Meydanımıza gelen ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, Asiller Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Titizlikle devam eden çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır. Çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Kocaman, Murat Balaban, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:51 Kaynak: Bültenler
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