Kartepe Köseköy'de caddeler daha konforlu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları sona eren Kartepe Köseköy Mahallesi sokaklarında üst yapı çalışması gerçekleştirdi.

Şehir genelinde birçok yerde alt yapı çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarından sonra hızla yolları yeniliyor. Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi'ndeki birbirine bağlantılı Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe Sokakta İSU tarafından yapılan alt yapı çalışması tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler de alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde bu caddelerde üst yapı çalışması yaparak yol konforunu sağladı. Üst yapı işlerine başlayan Fen İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Köseköy Mahallesi'ndeki Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Efe sokağa toplamda 2 bin 750 ton asfalt serimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda 2 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma kapsamında üst yapı işlerinin yapıldığı caddelerle bağlantılı olan ara sokaklarda da park yol imalatı gerçekleştirdi. Bu kapsamdaki işlerde toplamda 2 bin 600 metrekare parke yol yapıldı. Ekipler, parke yollardaki eksiklikleri gidermeye devam ediyor. - KOCAELİ