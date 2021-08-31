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Kartepe Maşukiye'de yollar daha güvenli - Son Dakika

Kartepe Maşukiye'de yollar daha güvenli

31.08.2021 11:19
Kartepe Maşukiye'de yollar daha güvenli, System.String[]

Yılın 4 mevsiminde turizm yoğunluğunun yaşandığı Kartepe'nin Maşukiye bölgesinde Büyükşehir tarafından yollar güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kartepe Maşukiye'de Akçakese ve İçmeler caddelerinde deforme olmuş asfalt yerine yeni asfalt serimi yapıldı. Eski yollarda trimer kazısı ile deforme olmuş asfalt kazındı. Yerine binder asfalt serildi.

KAZINAN ASFALT YOLLARIN ONARIMINDA KULLANILIYOR

Kartepe Maşukiye Akçakese Caddesi'nde trimer kazısı ile deforme olmuş eski asfalt yol kazındı. Eski yoldan 650 ton asfalt alındı. Eski yollardan elde edilen asfalt kırıkları tekrar özellikle köy yollarının onarımında kullanılıyor. Atıl bir malzeme olmayan asfalt kırıkları, bozulan veya çukur oluşan yollarda tekrar kullanılabiliyor.

AKÇAKESE CADDESİ

300 metre uzunluğunda 7 metre genişlikte olan Sapanca ve Kartepe Otel yoluna ulaşımın sağlandığı Akçakese Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan üstyapı çalışmaları kapsamında, 700 ton plent miks temel ve 450 ton asfalt serimi yapılarak yol konforu ve güvenliği sağlandı.

İÇMELER CADDESİ

800 metre uzunlukta 7 metre genişlikteki Kartepe İçmeler Caddesi'nde de deforme olmuş eski yolun trimer kazısı yapılarak, asfaltı kazındı. Derbent kavşağına ulaşımın sağlandığı caddede 2 bin ton plent miks temel, 1.250 ton da binder asfalt serimi yapılarak, yolun üstyapısı yenilendi. Gerek kış aylarında gerekse hafta sonları turizm yoğunluğunun arttığı, yoğun araç trafiğinin olduğu Kartepe Maşukiye bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile yollar güvenli ve konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Akçakese, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kartepe Maşukiye'de yollar daha güvenli - Son Dakika


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