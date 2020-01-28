Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu - Son Dakika

Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu

18 dakika önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her ay düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısı için 32 mahalle muhtarı ile antik köfte sosyal tesisinde bir araya geldi.

Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her ay düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısı için 32 mahalle muhtarı ile antik köfte sosyal tesisinde bir araya geldi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ile birlikte 32 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Antik Köfte Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Kartepe genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Muhtarlar toplantısında konuşan Belediye Başkanı Kocaman, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız da KarFest2020'ye katkı sağlamıştır. Kartepemiz'in bir turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olması bizleri sevindirmektedir. KarFest2020 hedefine ulaşmıştır" dedi.


Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, "Mahallemizde ve ilçemizde devam eden çalışmalarımızla ilgili birbirimizden haberdar ve sürekli irtibat halindeyiz. Varsa sorularınız seve seve dinleyip, cevaplayacağım. Soru ve sorunları çözmek bizim işimiz. Aynı masa etrafında bölünmeden toplanabilmek, ekmeğimizi paylaşmak bizim için çok özenli bir güç ve destektir. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.


Muhtarlar ise ilçedeki tüm çalışmalar için Başkan Kocaman'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Mehmet Filiz, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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