Kartepe'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi, yeni 5 kar küreme aracını bünyesine katarak araç filosunu genişletti.

Kartepe Belediyesi araç filosunu genişleterek hizmet ağını güçlendiriyor. Bu kapsamda Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri ile 2021 model 5 adet karla mücadele aracı alındı. Kartepe Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törende konuşan Başkan Kocaman, "Karatepe'mizin geleceğine yaptığımız yatırımlarımıza ve hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bugün itibariyle 5 yeni araç daha filomuza ekledik. 2 tanesi 6x4 çekiş gücünde kar küreme ve tuzlama, 3 tanesi 6x2 çekiş gücünde kar küreme araçlarımız ile özellikle dağ yollarımız üzerinde daha güvenli, hızlı ve daha etkin şekilde çalışmalarımızı sürdürebileceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kocaman, belediye başkan yardımcıları araçların direksiyonuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdiler. Hizmete giren araçlardan 2 tanesi 6x4 520 beygir, 3 tanesi 6x2 330 beygir gücünde. Bütün araçlarda kar küreme bıçağı bulunurken, iki araçta tuzlama aparatı yer alıyor. Kışın karla mücadele de kullanılacak olan araçlar, yaz aylarında hafriyat kamyonu olarak hizmet verecek. - KOCAELİ