Kartepe'nin yeni gasilhanesi hızla devam ediyor - Son Dakika

Kartepe'nin yeni gasilhanesi hızla devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede yapımı devam eden gasilhane çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede yapımı devam eden gasilhane çalışmalarını yerinde inceledi.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi


Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni gasilhanede çalışmalar sürüyor. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yapımına devam edilen gasilhanede inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar konuşan Başkan Kocaman, "Pandemi sürecinde sağlık tedbirleri sebebiyle yavaşlattığımız çalışmalarımızı kontrollü ve tedbirlere uygun olarak hızlandırdık. Yeni gasilhanemizin kaba inşaat çalışmalarını bitirdik. Kısa bir zaman zarfında hizmete hazır hale getiriyoruz. Kartepemize uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemizin yeni hizmet binası, modern donanımı ile örnek bir bina olacak" dedi.


İlçede artan nüfus ve son teknolojik özelliklere uygun olarak projesi hazırlanan gasilhane, 165 m2 kapalı alanda hizmet verecek. Bay-bayan gasilhaneleri 22,50 m2, bekleme salonu 26 m2, ofis 5,95 m2, mutfak 5,95 m2, depo, çamaşırhane 14,80 m2 olan tesis içerisinde ayrıca bay - bayan- engelli şadırvanları da yer alacak. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe'nin yeni gasilhanesi hızla devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe'nin yeni gasilhanesi hızla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]