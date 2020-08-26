Kartepe Sarımeşe imar uygulaması askıda - Son Dakika

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan Sarımeşe Mahallesi'nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla yapılması için şuyulandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sarımeşe Mahallesi'nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak. Belediye yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu. - KOCAELİ