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Kartepe sünnet şölenine hazır

1 saat önce

Kartepe Belediyesi 11'nci Geleneksel Sünnet Şöleni 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Meşelik Park'ta geçekleştirilecek.

Kartepe sünnet şölenine hazır, System.String[]
Kartepe Belediyesi 11'nci Geleneksel Sünnet Şöleni 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Meşelik Park'ta geçekleştirilecek.

Kartepe Belediyesi 11'nci Geleneksel Sünnet Şöleni büyük bir coşku içerisinde yapılacak. Meşelik Park'ta 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan sünnet şöleni için 13.30'da muhtarlıklardan ücretsiz servisler kaldırılacak.

Kartepe Belediyesi 11'nci Geleneksel Sünnet Şöleni Mehteran Takımının gösterisi ile başlayacak. Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrasında protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Kocaman'ın çocuklara hediyelerini vermesi ile sahne programları başlayacak. Sünnet şöleninde şişme oyun grupları, yüz boyama etkinliği, pamuk şeker, sihirbaz gösterisi, animasyon ekibi ile palyaço, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca canlandırılacak. Animatör sahne performansı ile sünnet şöleni son bulacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kartepe'de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için geleneksel Sünnet Şöleni düzenlediklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, "Delikanlılığa ilk adımını atacak miniklerimiz için geleneksel hale gelen sünnet şöleninde bu mutluluğu yine hep beraber yaşamak istiyoruz. Şölen havasında geçecek etkinliğimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz için unutulmaz bir güne dönüşecek. Onların bu heyecanını paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Meşelik Parka bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Kadıtepe, Kartepe, Güncel
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