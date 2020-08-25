Kartepe Yazlık Sinema Günleri'ne büyük ilgi - Son Dakika

Kartepe'de hayata geçirilen Yazlık Sinema Günleri, bu hafta sonu Türk sinemasının güzel örneklerinden olan Türk İşi Dondurma büyük beğeni topladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla hayata geçen "Yazlık Sinema Günleri" bu hafta sonu "Türk İşi Dondurma" filmi, Kartepelilerin büyük katılımıyla ile izlendi. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün vatana bağlılığı ve vatan savunması için verdiği hayatı ve cesaretlerni konu eden film izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park'da kurulan dev ekranda sinema filmini izleyen Kartepeliler, Başkan Kocaman'a teşekkürlerini iletti.

Kartepelilerle birlikte filmi izleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açık hava sinema keyfi Kartepe'de nostalji olmaktan çıktı. Her hafta yapılan gösterimlerde hemşehrilerimiz büyük bir ilgiyle etkinliğimize katılmaktadırlar. Hafta sonları farklı bir etkinlik olarak her yaştan hemşehrilerimize hitap eden etkinliklerimize hava koşulları el verdiği sürece devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte film izlemek vizyonda izlemekten daha güzel" dedi. - KOCAELİ