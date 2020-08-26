Kartepe'ye son teknoloji Kent Kütüphanesi geliyor - Son Dakika

Son nesil teknolojiyle birlikte sosyal etkinlik ve sesli kitap hizmeti verecek olan Kartepe Kent Kütüphanesi'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Kent Meydanı içerisinde Kartepe Kent Kütüphanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Kocaman beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen inşaat alanında incelemede bulunarak, çalışmaları yakından takip etti. Kocaeli'nin en büyük camisinin giriş katında yer alacak olan Kartepe Kent Kütüphanesi 775 metrekare olarak planlandı.

Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak. Çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için tasarlanan yeni nesil kütüphane Kartepe'de kitap okuma olanağının yanında satranç masaları, tangram, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncaklar, öğrenme oyunları ile zihinsel gelişmelerine de katkı sağlayacak. Kartepe Kent Kütüphanesi'nde profesyonel kişilerce seslendirilmiş binlerce kitap ile görme engellilere, görebildiği halde okuyamayanlara da sesli kitap bölümü yer alacak ve kitapları seven herkesin erişim imkanı sağlamış olacak.

Kartepe Kent Kütüphanesi hakkında bilgi veren Başkan Kocaman "Kartepe yaşayan kütüphanesine kavuşacak. Proje üzerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kocaeli'nin en büyük camisi içerisinde yer alacak olan kütüphane kent meydanına ayrı bir değer katacaktır. Yaşayan kütüphanemizi gençlerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde donatacağız. Üreten gençlik hedefiyle yola çıktık. Gelişmiş son teknoloji ile hizmete sunacağımız kütüphanemiz Kartepe Kent Meydanı'nda tüm mahallelerimizden rahat ulaşım sağlanacak bir konumdadır. Okuyan, araştıran nesiller geleceğimizin teminatıdır. Onlara hak ettikleri imkan ve şartları sunmak da bizim sorumluluğumuzdur" dedi. - KOCAELİ