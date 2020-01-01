Kartepe'ye tatilci akını - Son Dakika
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Kartepe'ye tatilci akını

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kayak merkezi yolunda araç kuyruğu oluştu.

Yılbaşı tatilini fırsat bilenler, Kartepe'de bulunan kayak merkezine akın etti. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfi yaşadı. Kayak merkezine çıkan yollarda araç trafiği yaşanırken, bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek kar üstünde piknik yaptı. Kayak merkezine ulaşabilen tatilciler ise merkezde bulunan 17 kayak pistinde kayak ve snowboard yaptı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan gelen Gökhan Kalkandelen, Yeni yılın ilk gününü kayak yaparak geçirmek istedik bu yüzden Kartepe'ye geldik. Yol boyunca müthiş kar manzaraları var şu anda trafikten dolayı ilerleyemiyoruz. Biz İstanbul'da trafiğe alışığız vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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