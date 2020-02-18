Kartepe'ye taziye ve kültür evi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'ye taziye ve kültür evi yapılacak - Son Dakika

Kartepe'ye taziye ve kültür evi yapılacak

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile taziye evi yapılacak.

Kartepe'ye taziye ve kültür evi yapılacak, System.String[]

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile taziye evi yapılacak.


Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz verilen "Taziye Çadırı" hizmetinden sonra projesi hazırlanan "Taziye Evi" projesi için çalışmalar başladı. Kısa sürede hizmete girebilmesi için hazırlıklar devam ettiği proje ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 432 metre kare kapalı alanda inşa edilecek taziye evi, 80 metre kare açık alanı ile hizmet verecek. Şadırvanların ve ihtiyaç alanlarının yanı sıra oturma gruplarının da yer alacağı taziye evi mahallenin diğer sosyal-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kültür evi olarak da hizmet verecek.


Proje hakkında bilgi veren ve İnsan dini, manevi ve ahlaki değerleri her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Rabbim bizlere acıyı da sevinci de bu dünyada gösteriyor. Bizler acısını paylaştıkça azaltan, mutluluğu paylaştıkça çoğaltan bir milletin evlatlarıyız. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde onların acısını yaşayıp, yasını tutuyoruz. Yas evresini sevdiklerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla daha uygun elverişli koşullarda yapabileceğimiz taziye evi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Acımızı hemşehrilerimizle bir ve beraber olarak paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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