Kartepe'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor - Son Dakika
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Kartepe'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

16 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kartepe ilçesinde yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun inşa çalışmaları devam ediyor.

Kartepe'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kartepe ilçesinde yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun inşa çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yüzme sporunda yetenekli olan sporcuların yeni yapılan yüzme havuzlarında keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacağı belirtildi.

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin 370 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu inşasının zemin kat mermer döşeme imalatları ve ön cephede kompozit kaplamada eksik kalan kısımlarının tamamlandığı kaydedildi.

Bodrum, zemin ve bir kat olarak inşa edilen yüzme havuzunun zemin katında giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzu yer alıyor.

Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, ikişer antrenör ve soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor.

Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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