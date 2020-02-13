Kartepe'ye yepyeni gasilhane - Son Dakika
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Kartepe'ye yepyeni gasilhane

6 saat önce

Kartepe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması hedeflenilen gasilhane projesinde çalışmalar başladı.

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Kartepe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması hedeflenilen gasilhane projesinde çalışmalar başladı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın Cenaze İşleri çalışanlarını ziyaretinde müjdesini verdiği yeni hizmet binası için çalışmalar başladı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında İstasyon Mahallesi Gasilhanesi'nde 165 metre kare kapalı alanda hizmet verilecek. Binada bay-bayan gasilhaneler, bekleme salonu, ofis, mutfak, depo, çamaşırhane, şadırvan ve lavabolar bulunacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, "Kartepemiz'e uzun yıllar hizmet verecek olan İstasyon Mahallesi Gasilhanesi yeni hizmet binası modern donanımı ve nezih ortamı ile örnek olacak binadır. Cenaze hizmetlerimiz ile insanlarımızın zor zamanlarında yanlarında olarak tüm ihtiyaçlar ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Artan nüfus ve yenilenme gerekliliği ile ilçemizin böyle modern bir gasilhaneye ihtiyacı vardı. Projesi tamamlanan gasilhanenin en kısa zamanda yapımına başlanacaktır" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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