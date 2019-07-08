Son Dakika Haberleri: Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

51 dakika önce

- Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyorKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometredeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

- Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometredeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Olay 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometrede bulunan restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve pkalası öğrenilemeyen otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobildeki 5 kişi taklalar atarak bir ağaca çarparak duran otomobilde sıkışarak yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak hastanelere sevk edilmesi ni sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
Kayak Merkezi, İtfaiye, Kocaeli, Kartepe, Yerel
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