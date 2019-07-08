Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi yolunda şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
'nin Kartepe Kayak Merkezi
yolunda şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometrede bulunan restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobildeki 5 kişi taklalar atarak bir ağaca çarparak duran otomobilde sıkışarak yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak hastanelere sevk edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
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