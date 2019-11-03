Son Dakika Haberleri: Kartepe yüzme havuzu kapı ve pencere işleri başladı
Son Dakika Spor Kartepe yüzme havuzu kapı ve pencere işleri başladı

Kartepe yüzme havuzu kapı ve pencere işleri başladı

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunun kapıları ve pencerelerinin montajları tamamlandı.

Kartepe yüzme havuzu kapı ve pencere işleri başladı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunun kapıları ve pencerelerinin montajları tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Çocuk ve gençlerin yeni spor mekanlarından biri olarak olan biri de Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde yapılıyor. Kartepe'deki yarı olimpik yüzme havuzu toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının kapılarının ve pencerelerinin montajları tamamlandı.


Çelik konstrüksiyon imalatına atölyede devam edilen yapının havuz mekanik, havalandırma, asma tavan ve dış cephe alüminyum doğrama imalat çalışmaları da sürüyor. Havuzda aksesuar montajlarına başlayan ekipler, çatı üzeri taş yünü kaplama imalatlarında eksik kalan yerleri tamamlıyor.


Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve lavabolar bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor. - KOCAELİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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