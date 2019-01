Kartepe Zabıtası'ndan Pazarcı Esnafa Mobil Vezne Kolaylığı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 28 Şubat tarihine kadar ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerini yaptırmak isteyen pazarcı esnafa mobil vezne kolaylığı sundu.

Kartepe'de pazarcı esnafı artık, tartı aletlerinin beyan vergisi, damga ücretleri ile işgaliye paralarını belediyeye gitme zorunluluğu olmadan tezgahları başında ödeme imkanı buldu.



Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, ilçe genelinde ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için son gün 28 Şubat 2019 mesai bitimi olduğunu bildirdi. 3516 sayılı kanunun 9. Maddesine istinaden Şubat ayı sonuna kadar beyanname verilmesi gerektiğini belirten Özbayraklı, "Semt ve köylü pazarlarında kullanılan tartı kapasitesi 2 bin kg ve altında olan her türlü tartı aletleri ile tartım kapasitesi yine 2 bin kg altında olan masa terazileri, asma teraziler, tek kollu teraziler ile ibreli terazilerle ticaret yapan esnaflarımızın cezalı duruma düşmemeleri için Şubat ayı sonuna kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor" dedi.



Pazar yerinde ödeme imkanı



Beyanname veren esnafın tartılarının periyodik muayenesi, ölçü ve tartı aletlerinin damgalama işleminin ise Ayar Memurluğu tarafından yerinde yapıldığına dikkat çeken Özbayraklı, bu yıl itibarıyla mobil vezne kolaylığını da esnaflar için sunduklarını belirtti. Özbayraklı, "Esnafımıza her türlü kolaylığı sağlamak adına tartı aletlerinin periyodik muayenesi ve damgalama işlemi Ayar Memurluğu tarafından pazarda yerinde yapılmaktadır. Terazi kullanan pazarcı esnafı başta olmak üzere işletmelerin cezai duruma düşmemesi için cihazların damga ve mühürlerini yaptırmaları gereklidir. Ayrıca tartı beyan vergisi, damga ücreti ve pazar işgaliye ücretleri de belediyeye gitmeden tezgah başında ödeme imkanı sunuldu. Esnafımıza kolaylık için ayağına kadar hizmetleri sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

