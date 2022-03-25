Kartepe Zirvesi devam ediyor - Son Dakika

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, dirençli şehirler oluşturabilmek adına entegre projeler yapılacağını, bunları yaparken yeni finansman araçlarını da yerel yönetimlerin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dirençli Şehirler İçin Sürdürülebilir Finansman Araçları" oturumunda konuşan Baydemir, şehirlerin, tek başına birçok yükün altından kalkmasının mümkün olmadığını belirterek, kentlere verdikleri desteklerden bahsetti.

Baydemir, desteklenen projelerle kentlerin daha dirençli hale gelmesine ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına katkı sağladıklarını anlattı.

Yerel yönetimlerin son yıllarda en çok karşılaştığı konulardan birinin kuraklıkla mücadele olduğuna işaret eden Baydemir, "Yerel yönetimlerimizin su yönetiminde etkin bir mücadele sürdürmelerini sağlayacağız. Kayıp kaçakla mücadele projeleri yapacağız ki daha dirençli şehirler elde edeceğiz. Suyu kaynağında korumuş olacağız, iklim değişikliğiyle mücadele etmiş olacağız. Kayıp kaçak oranlarını düşürdüğümüz için daha az elektrik tüketimi yapacağız. Böylece fosil yakıtlarından daha az elektrik tükettiğimiz için karbon emisyonunu düşürmüş olup iklim değişikliğiyle mücadele etmiş olacağız. Böylece yerel yönetimlerimizin maliyetlerini düşürmüş olacağız." diye konuştu.

Kentler için sürdürülebilirlik kavramının önemine değinerek, bunun 3 ana bileşeni olduğunu dile getiren Baydemir, şöyle devam etti:

"Bir, finansal sürdürülebilirliği sağlamış olacağız; iki, düşen maliyetler son kullanıcının faturalarını düşüreceği için sosyal sürdürülebilirliği sağlamış olacağız. Nihayetinde bu tür projelerde çevreyi koruduğumuz için çevresel sürdürülebilirliği sağlamış olacağız. Aynı zamanda kuraklıkla mücadele etmiş olacağız. Yine dirençli şehirler bağlamında bir şehrin afete maruz kalma ihtimalini azaltmak, afete maruz kaldığında da ortaya çıkabilecek riskleri minimuma indirmek... Bir, risk azaltmak, ikincisi de adaptasyon. İklim değişikliğiyle mücadele de aynı perspektifte. Bu manada dirençli şehirler oluşturabilmek adına entegre projelerimizi yapacağız hep birlikte. Bunları yaparken yeni finansman araçlarını da yerel yönetimlerimizin hizmetine sunacağız."

"Doğal afetlere karşı şehirlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor"

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Türkiye Direktörü Sonay Kanber, AKKB çerçevesinden Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Afete hazırlık projelerinde mutlaka iklim değişikliğine uyumu önceleyebileceklerini dile getiren Kanber, "2021 yılı yazı maalesef yangınlara ve sellere konu oldu Türkiye'de. Hepimiz gördük ki doğal afetlere karşı şehirlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle orman yangınları, ekosistemlerimizi sürdürebilmemizi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kanber, orman yangınları hakkında yapılan araştırmalara da değinerek, AKKB olarak İller Bankasıyla belediyelerin doğal afetlere karşı ve özellikle yangınlara karşı direncini artırmak için bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Kanber, uluslararası tecrübeyle Türkiye'nin içindeki yetkin kurumların tecrübeleri ve kapasiteleri birleştirildiğinde çok daha iyi projelere imza atabileceklerini düşündüğünü sözlerine ekledi.

"Türkiye'deki hedefimiz yeşil ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılmak"

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ise sosyal alanlarda 70 ülkede projeleri bulunduğunu belirterek, bunlarla ilgili bilgi paylaştı.

Türkiye'de 2005 yılından bu yana çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Denieul, "Türkiye'deki hedefimiz ise yeşil ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılmaktır. Aynı şekilde kalkınma süreçlerini zenginleştirmek. Bunları Avrupa standartlarında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten önemli. Türk ve Fransız ortaklığında desteklemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 projeye imza attık." diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankası Ülke Operasyonları Müdürü Dr. Mohamed Ishtiaq Akbar da, bankanın iklim değişikliği konusunda yaptığı çalışmalar ve üye ülkeleri desteklemek için kullandıkları finansal mekanizmalardan bahsetti.

Akbar, üye ülkelere finansman yanında teknik uzmanlık desteği de sağladıklarını vurgulayarak, "Gelecek planlarımız nedir Türkiye için? Biz stratejik bir güncellemeye gidiyoruz. Mevcut küresel gelişmeler ışığında bu adımlarımızı planlıyoruz. Bizim bir diyaloğumuz zaten mevcut Türk hükümetiyle. Burada bir proje ekosistemi geliştireceğiz, özellikle 3 ila 5 yıllık süre için. Bu da iklim dirençliliği ve kentsel dönüşüm tarafında bize başarıyı getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz tüm oyuncuların iyi projeler oluşturmasını finanse etmek istiyoruz"

Avrupa Yatırım Bankası Ülke Direktörü Umberto Del Panta, iklim konusunda sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Avrupa Yatırım Bankası olarak özellikle iklim eylemleri ve yeşil projelere önem veriyoruz. Bu alanın da gelecekte çok daha önemli olacağını düşünüyoruz." dedi.

Del Panta, sadece finansman sağlamak değil, katma değer oluşturabilmek için de belli başlı çalışmaları ortaya koyduklarına işaret ederek, "Aslında tartışmalar hep finansman kaynaklarına odaklanıyordu ancak küresel seviyede bir katma değerden bahsediyorsak burada bizim tek hedefimiz daha fazla kaynağı bulmak olmamalı. Yatırım açısından nasıl karar alma süreçleri yaşıyoruz, bunu da düşünmemiz lazım. Biz farklı yaklaşımları tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

JIKA Türkiye Başkanı Yuko Tanaka ise Japonya'nın depreme çok yatkın olduğunu, bu nedenle felaketlere hazır olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Afet yönetiminin planlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Tanaka, İller Bankasıyla su ve sanitasyondan çöp yönetimi, felaket riski ve iklim değişikliğiyle ilgili devam eden projeleri olduğunu anlattı.