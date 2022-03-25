Kartepe Zirvesi devam ediyor - Son Dakika
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Kartepe Zirvesi devam ediyor

25.03.2022 15:54
Kartepe Zirvesi devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki özel oturumda, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezinin mevcut yerinin değerlendirilmesi için 14 ülkeden 16'sı yabancı 9'u Türk genç şehir plancısı ve mimar tarafından hazırlanan projeler tanıtıldı.

Oturumda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) Genç Planlama Profesyonelleri (YPP) Programı kapsamında hazırlanan 5 projeyle ilgili düşüncülerini paylaştı.

Büyükakın, şehir plancılarının projelerini dikkatli dinlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tanıtılan projelerin değerlendirileceğini, bahsedilen tasarım kriterlerini ele alacaklarını aktaran Büyükakın, her fikri önemsediklerini belirtti.

Projeleri beğendiğini dile getiren Büyükakın, "Çok güzel işler yapmışsınız. 5 gün gibi kısa bir sürede harika iş çıkarmışsınız." dedi.

Büyükakın, belediyedeki teknik ekibin, projelerin devamını getireceğini vurgulayarak "Burayı tasarlarken bir buluşma yeri olarak tasarlamışsınız. Doğayla toplumla tarihle kültürle sanatla yerel ürünlerle bir buluşma yeri olarak tasarlamışsınız. Aslında burayı özetlediğimizde kamusal açık alan olarak kullanmamızı önermişsiniz. Burası kamuya kalsın, açık kalsın demişsiniz. Şehrin kendini yenileme alanı olsun demişsiniz. Buradan aslında burası, herkesin yeri olsun anlamı çıkıyor. Kamusal alan kalması fikri bana da çok sıcak geldi, olumlu geldi." diye konuştu.

Kartepe Zirvesi devam ediyor

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Üniversite, Kocaeli, Kongre, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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