Kartepe Zirvesi "Mutlu Şehir" için toplanıyor

27 Ekim günlerinde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" ana teması ile toplanacak.



Kartepe Zirvesi 2019, Şehircilik ve Mutlu Şehir temasıyla 25-27 Ekim'de toplanacak. Programın kesinleşmesini takiben izleyici başvuruları 1 Ekim tarihinde zirvenin internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Üçüncü yılında dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi, Kocaeli'nin kış turizmi merkezi Kartepe'de düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıkları ile düzenlenen zirvenin teması Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilan edildi. Zirvenin 2019 Ana Teması, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" olarak belirlendi. Zirve daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da BM ve AB başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisini, bilim insanını, entelektüel ve medya mensubunu ağırlayacak.



Kartepe Zirvesi her yıl ana tema üzerinde çalışan çok sayıda kuruluşun paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Zirve 2019'un da çok sayıda paydaşı bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı zirvenin bu yılki paydaşları arasında yer alıyor.



Kartepe Zirvesi ana teması olan "Şehircilik ve Mutlu Şehir" zirve boyunca disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacak. Daha mutlu şehir için mevcut durumlar tartışılacak ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilecek. Zirve'de oluşan ortak akıl Zirve Bildirgesi olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak. Zirveden bu yıl beklenen en önemli çıktılardan biri katılımcıların tecrübelerinin şehirlerimiz için uygulanabilir projelere dönüşmesi olacak.



Zirve kapsamında ana konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 2 Forum ve Şehir Ekonomisi İş ve İstihdam konulu bir çalıştay düzenlenecek. Zirve süresince barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatındaki mutluluğu doğrudan ilgilendiren konular ilgili bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak; mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.



Geçtiğimiz yıllarda, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreu, AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Gunter Verhaugen, AB Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Christian Berger, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Kattharina Lumpp, BM Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce konuşmacıya ev sahipliği yapan zirveye bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. - KOCAELİ