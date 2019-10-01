Kartepe zirvesi mutlu şehir için toplanıyor

İzleyici başvuruları programın kesinleşmesini takiben 15 Ekim tarihinde zirvenin web sitesi üzerinden kabul edilecek.

Zirvenin ana temasını ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "İnsanlarımızın ve şehirlerimizin daha mutlu olması için konuşacak, tartışacak, mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız."

Tema İlan Edildi

Üçüncü yılında dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi 25-27 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin kış turizmi merkezi Kartepe'de düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıklarıyla ile düzenlenen zirvenin teması Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilan edildi. Zirvenin 2019 Ana Teması: Şehircilik ve Mutlu Şehir olarak belirlendi.

Mutlu Şehre Yeni Yollar

Başkan Büyükakın Zirve temasını duyurduğu sosyal medya paylaşımında; Bilim insanları politika yapıcılar, uzmanlar, medya mensuplarıyla; insanlarımızın ve şehirlerimizin daha mutlu olması için konuşacak, tartışacak, mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Zirve bu yıl da BM ve AB başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisini, bilim insanını, entelektüel ve medya mensubunu ağırlayacak.

Önemli Paydaşlar

Kartepe Zirvesi her yıl ana tema üzerinde çalışan çok sayıda kuruluşun paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Zirve 2019'un da çok sayıda paydaşı bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği, Kültür Kenti Vakfı zirvenin bu yılki paydaşları arasında yer alıyor. 2019 Kartepe Zirvesi medya sponsoru ise NTV.

Uygulanabilir Projeler

Kartepe Zirvesi ana teması olan Şehircilik ve Mutlu Şehir, zirve boyunca disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak, daha mutlu şehir için mevcut durumlar tartışılacak, tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilecek. Zirve'de oluşan ortak akıl Zirve Bildirgesi olarak yayınlanacak, ulusal ve Uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak. Zirveden bu yıl beklenen en önemli çıktılardan biri katılımcıların uygulanabilir tecrübelerinin şehirlerimiz için uygulanabilir projelere dönüşmesi.

Zengin Program

Zirve kapsamında ana konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 2 Forum ve Şehir Ekonomisi İş ve İstihdam konulu bir çalıştay düzenlenecek. Zirve süresince; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatındaki mutluluğu doğrudan ilgilendiren konular ilgili bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak; mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.