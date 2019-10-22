Kartepe Zirvesi'nde dünyanın meseleleri ele alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla 25-27 Ekim'de düzenlenecek Kartepe Zirvesi, 12 ülkeden 180'i aşkın konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onur Kurulu Başkanı olacağı belirtilen Kartepe Zirvesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in de aralarında bulunduğu 180'in üzerinde ismin katılımı bekleniyor.

Zirve dolayısıyla İzmit Sekapark'ta bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dijital dünyanın etkisi altında olduklarını belirterek, dünyada günlük internet kullanımı ortalamasının 7 saat 15 dakika olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 55'inin şehirlerde yaşadığını ifade eden Büyükakın, "Aslında şehirler üzerine konuştuğumuzda dünya hakkında konuşmuş oluyoruz. Zirvenin ana teması, 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' olmakla birlikte aslında mutlu bir dünya, huzurlu bir dünya ve dünyanın geleceğiyle aynı tema. Bu zirvemizde şehir ve şehre dair olanları konuşurken, şehrin meselelerini her boyutuyla ele alırken, aslında dünyanın meselelerini ele almış olacağız." diye konuştu.

"Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz"

Dünya üzerindeki kullanılabilir kaynakların son durumundan bahseden Büyükakın, Kocaeli hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Büyükakın, bundan önce 2 zirve yapıldığını anımsatarak, "Aslında sadece şehirleri değil, dünyayı, aynı zamanda insanlığın geleceğini, geleceğe dair meselelerimizi, gelecekte şehirde, ülkede ve dünyada mutlu olmak için neler yapmamız gerektiğini şapkamızı önümüze koyup düşünmek için bu toplantıyı düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizlerin bu noktada söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum"

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da batı medeniyetinin bütün ışıltılarına rağmen çevre ve insanı önceleyemediği için tıkanma noktasına geldiğini vurguladı.

Dünyayı tamamen kendi mülkü olarak gören zihniyetin, maksimum fayda sağlamak için insanı ve çevreyi gözardı ettiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bundan önceki son süper güç olan, 6 asırdan fazla dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin çocukları olarak bizlerin bu noktada söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Bizim dünyaya bakışımız, bugünkü batı medeniyetinin bakışından çok farklı. Biz dünyayı emanet olarak algılıyoruz. Bizden öncekilerin bize emaneti, bunu en iyi şekilde de bizden sonrakilere bırakmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim medeniyetimiz çevreyi kirletmek istemiyor, şehirlerin sadece taş yığını olmasını istemiyor, taşlarla, eşyalarla çevrili, insanı mutsuz eden bir ortam olsun istemiyor. Onun için tam bu noktada söyleyeceğimiz çok şeyler var. Üniversitelerimiz ve mimarlık fakültelerimizin, bugün unutulmuş olan, bina yaparken komşusunun güneşine engel olmamak felsefesini tekrar ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantıda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da konuşma yaptı.