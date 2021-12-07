Kartepe Zirvesi'ne 288 akademisyen tebliğ sunmak için başvuru yaptı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek 4. Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı'na, 36'sı yabancı 288 akademisyen tebliğ sunmak için başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24- 27 Mart 2022'de "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, bilimsel, akademik, entelektüel ve siyasi tüm kesimler, insanlığı ilgilendiren konularda buluşacak.

Zirve öncesinde akademik takvim işlemeye başladı. İlk olarak eylülün son haftası itibarıyla başlayan özet bildirilerin kabulü 1 Aralık'ta sona erdi.

Belirlenen temayla toplanacak zirveye, İngiltere, Pakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya, Malezya ve İran gibi ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler de katılacak. Aralarında 36 yabancının bulunduğu 288 akademisyen, tebliğ sunmak için zirveye başvuru yaptı.

Komite, kendilerine ulaştırılan özet bildirileri değerlendirmeye aldı. Kabul edilen özet bildiriler, 31 Aralık'ta Kartepe Zirvesi'nin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Zirvede, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde "Dirençli şehirler nasıl olmalı?" sorunsalı ele alınacak. Şehirleri tehdit eden doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur için çözüm yolları üretilmesi gerekliliği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ihtiyacı, bu yılki zirvede "Dirençli Şehirler ve Yaşanabilirlik" konusunun üzerinde durulmasına sebep oldu.

"Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı 2022", Birleşmiş Milletlerin (BM) "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı Türkiye'de gerçekleştirmeyi ve bu bağlamda politikalar üretilmesine katkı sunmayı hedefliyor.