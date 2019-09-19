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Kartepe Zirvesi'ne doğru

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kartepe Zirvesi, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kartepe Zirvesi, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe Zirvesi 25-27 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin kış turizmi merkezi Kartepe'de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında yapılacak zirvenin teması Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilan edildi.

BM ve AB başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisini, bilim insanını ve medya mensubunu ağırlayacak zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı yer alıyor.

Zirvede ana tema olan "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konuları, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak. Daha mutlu şehir için mevcut durumlar tartışılacak ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilecek.

Zirvede oluşan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Zirve kapsamında ana konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştay düzenlenecek.

Zirve süresince, barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatındaki mutluluğu doğrudan ilgilendiren konular, ilgili bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak, mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreu, eski AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Gunter Verhaugen ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Christian Berger'in de aralarında bulunduğu yüzlerce konuşmacıya ev sahipliği yapan zirveye bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zirvenin ana temasının "Şehircilik ve Mutlu Şehir" olduğunu vurgulayarak, "İnsanlarımızın ve şehirlerimizin daha mutlu olması için konuşacak, tartışacak, mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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