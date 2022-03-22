Kartepe Zirvesi'ne geri sayım başladı - Son Dakika
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Kartepe Zirvesi'ne geri sayım başladı

22.03.2022 15:04
Kartepe Zirvesi'ne geri sayım başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi, 24-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi, 24- 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seka Park'ta bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Kartepe Zirvesi'nin kent için marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Büyükakın zirvenin önemine işaret ederek, "dünyanın en büyük" şehircilik buluşması olduğunu kaydetti.

"Kartepe Zirvesi bir marka değer olmaya başladı"

Yeni dünya içinde insanlığın üzerinde yeniden düşünmesi gereken konuların ortaya çıktığına dikkati çeken Büyükakın, "Yerel ölçek, ulusal ölçek, bölgesel ölçek ve küresel ölçek arasındaki uyumsuzlukların da masaya yatırıldığı bir zirve olacak bu aynı zamanda. Sayısız önemli katılımcı var. Bu toplantı, şehircilik meselesine her boyutuyla katkı sağlama açısından Türkiye'deki ve uluslararası ölçekteki tüm birikimi her boyutuyla tartışıp gündeme getirme önemine sahip. Kartepe Zirvesi bir marka değer olmaya başladı. Marka değerini artırma yoluyla bu sürece devam edecek." diye konuştu.

Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder'in zirvenin açılış toplantısına katılacağını, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ise zirvenin son gününde bulunacağını sözlerine ekledi.

25 ülkeden 350 konuşmacı katılacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de kentin önemli konularının işlendiği akademik düzeydeki Kartepe Zirvesi'ne üniversite olarak önem verdiklerini belirtti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise şehircilik kavramının, özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği, yaşanan ve yaşanması muhtemel afetler, salgın süreci, sürdürülebilirlik ve metaverse gibi kavramlarla daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, ülke adına tüm bu kavramların akademik anlamda derli ve toplu ele alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Zirveye destek veren kurumlar da hazırlık sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kocaeli Ticaret Odas Başkan Vekili Hüseyin Gezer, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi ve diğer ilgililer katıldı.

Zirvede, 25 ülkeden 350 konuşmacının katılımıyla 26 akademik oturum, 15 panel oturumu, 2 forum ve 8 özel oturum gerçekleştirilecek.

Zirveyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise "https://www.kartepezirvesi.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, 27 Mart, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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