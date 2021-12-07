Kartepe Zirvesi'ne yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 24- 27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Kartepe Zirvesi'ne yerli ve yabancı akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü teması ile 2022 Mart ayında toplanacak olan zirve için 252 yerli ve 36 yabancı akademisyen tebliğ sunmak için başvuru yaptı.

AKADEMİK TAKVİM İŞLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, insanlığı ilgilendiren konularda bilimsel, akademik, entelektüel, siyasi tüm kesimleri büyük ölçekte buluşturduğu Kartepe Zirvesi'ni 2022 yılında 4. kez gerçekleştirecek. Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı'nın 2022 yılındaki teması Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü olarak belirlendi. Zirve öncesinde ise akademik takvim işlemeye başladı. İlk olarak eylül ayının son haftası itibariyle Kartepe Zirvesi'ne özet bildiriler kabul edilmeye başlandı. Özet bildirilerin kabulü, 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle sona erdi.

252 YERLİ, 36 YABANCI AKADEMİSYEN

Kartepe Zirvesi'nin mart ayındaki toplantısı için hazırlanan akademik takvim içinde sıra bildiri özetlerinin gönderilmesine geldi. Zirvede tebliğ sunacak olan akademisyenler, bildiri özetlerini Kartepe Zirvesi'nin panel@kartepezirvesi.com internet adresine gönderdi. Bu kapsamda, Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü teması ile toplanacak olan Kartepe Zirvesi'ne yerli ve yabancı çok sayıda akademisyenden yoğun ilgi olduğu gözlendi. Zirve için 252 yerli ve 36 yabancı akademisyen tebliğ sunmak için başvuru yaptı.

İNGİLTERE'DEN İRAN'A ÇOK SAYIDA ÜLKE VAR

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra İngiltere, Pakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya, Malezya ve İran gibi ülkelerdeki üniversitelerde öğretim görevlisi olan akademisyenler de Kartepe Zirvesi'nde tebliğ sunmak için başvuru yaptı.

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Kartepe Zirvesi Komitesi kendilerine ulaştırılan özet bildirileri değerlendirmeye aldı. Değerlendirme sonucunda kabul edilen özet bildiriler 31 Aralık Cuma günü Kartepe Zirvesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE 24-27 MART TARİHLERİNDE

Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı, 24-27 Mart tarihleri arasında Kocaeli

Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Marmara Belediyeler Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kocaeli, Gebze Teknik, İstanbul

Medeniyet ve Ankara Üniversitelerinin paydaş olarak destek verdiği

zirve, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kent Politikaları ve

Araştırmaları Merkezi (ŞURA) işbirliğinde düzenlenecek.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER NASIL OLMALI?

Dördüncüsü gerçekleştirilecek olan zirvede, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde dirençli şehirler nasıl olmalı sorunsalı ele alınacak. Doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur şehirleri tehdit ediyor. Bu tehditlere çözüm yolları üretilmesi gerekliliği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ihtiyacı bu yılki Zirve'de "Dirençli Şehirler ve Yaşanabilirlik" konusunun üzerinde durulmasına sebep oldu. Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı 2022, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ülkemizde ve şehirlerimizde gerçekleştirmeyi ve bu bağlamda politikalar üretilmesine katkı sunmayı hedefliyor.