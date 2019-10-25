Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bugün itibarıyla Kocaeli Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kenti. Maalesef söz konusu hızlı sanayileşme ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşmeye de neden olmuştur." dedi.

Kartepe'de bir otelde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin "Küreselleşme ve Şehirleşme" oturumunda konuşan Zeytinoğlu, sanayi ve liman kenti olan Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisindeki yerini rakamlarla anlattı.

Kocaeli'nin yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, özellikle 1960-1975 yıllarında sanayileşmenin yoğunluk kazandığını belirtti.

O yıllardan itibaren bölgedeki hızlı sanayileşme ve aldığı göçün günümüze kadar devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Şehrimiz 1975-1980 döneminde aldığı göç hızlarının büyüklüğü bakımından en fazla göç alan il. Bu durum ilimizdeki sanayileşme ile paralel bir göçün olduğunu gösteriyor. Bugün itibarıyla Kocaeli Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kenti. Maalesef söz konusu hızlı sanayileşme ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşmeye de neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaşanan bu soruna çözüm olarak sanayinin disipline edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'nin hızlı şehirleşmede standartların altında kaldığını vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Batı'daki iyi uygulamalar örnek alınarak standartları yakalayabiliriz. Bu sorunları çözme noktasında gelişmiş ülkelerde çok güzel örnekler var. Zirvenin açılış oturumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi Japonya'daki bir şehri örnek verdi. İlimizde sorunlu ilçelerimiz var. Bunların çözümü noktasında belediyemiz, valiliğimiz ve devletimiz önemli çabalar sarf ediyor. Yapılması gereken çok faaliyetler var. Depremsellik ve kentsel dönüşümü aslında hızlı bir şekilde yaparak, yaşanabilir ve mutlu bir şehir oluştururken sanayiyi de yanında tutabiliriz."

-"Doğru düzgün bir planlama yapamadık"

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da dünyada 268 milyon insanın göçmen, 70 milyon insanın mülteci statüsünde olduğunu ve 10 milyondan fazla vatansız insanın bulunduğunu kaydetti.

Bu insanların dünyanın dört bir yanına dağıldığına işaret eden Arıboğan, şunları söyledi:

"Bunlara ev sahipliği yapan ülkelerdeki en büyük sıkıntılardan biri şehirler, şehirlerin yerlileri ile bunların arasındaki ilişkiyi organize etmek. Göçmenlerle uyum meselesi, şehirlerin sosyolojik dokuları çok önemli. Metropol şehirlerin bambaşka sorunları var. Küçük şehirlerin, kültürel şehirlerin bambaşka sorunları var. Son 50 yılda büyük bir modernleşme dönemine giren ülkede seçmene iyi görünmek ve şehirlilerin gönüllerini yapabilmek için kentlere büyük ihanet edildi. On binlerce yılın şehirleri bambaşka noktalara getirildi. Doğru düzgün bir planlama yapamadık. Avrupa'nın birkaç yüzyılda yaşadığı sanayileşmeyi 30 yıllık bir zaman dilimine sığdırdığımız için şehirlerimizi darmaduman ettik. Bütün şehirliler ve bütün şehir yöneticileri olarak tarihimize ihanet ettik, şehirlerimizin ruhuna ihanet ettik."