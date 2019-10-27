Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi sona erdi.

Kartepe'de bir otelde düzenlenen zirvenin kapanış oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinliğin ikinci gününde gençlerle uzun süren bir oturum gerçekleştirdiklerini anlattı.

Büyükakın, bu oturumda mutlu bir şehir için neler yapılması gerektiği konusunda gençlerin düşünce ve önerilerini dinlediklerini belirterek, bazı önerileri burada istişare ederek hemen hayata geçirdiklerini aktardı.

Zirvenin en büyük kazanımının, yarattığı farkındalık olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bile bile bir risk aldım aslında ben 'Mutlu Şehir' demekle. Mutlu şehir dediğimizde, insanların kentimizdeki mutsuzlukları sorgulayacağını bile bile bunu söyledim. Özellikle yukarıya bir yere çıtayı kuralım ve o bizi sürekli kendimizi gözden geçirmeye ve iyileştirmeye mecbur bıraksın istedim." diye konuştu.

"Mutlu şehir erişilecek bir vizyon"

Büyükakın, sürekli iyileştirmenin modern yönetim anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz var olanla yetinmemeli yaptıklarımızı sürekli gözden geçirmeli ve iyileştirmeliyiz. Bu anlamda 'mutlu şehir' dediğimizde aslında bir vizyon ortaya koyuyoruz. 'Mutlu şehir' diyelim, bir vizyon koyalım, bu vizyon aynı çağdaş medeniyet seviyesine ilerlemek gibi bir vizyon olsun. Oraya erişmek isteyelim sürekli. Onun için de sürekli çaba sarf edelim, asıl derdimiz bu. Bu bir vizyondur. Şehirde insanların mutlu olmak durumunda olduğu, aslolanın insan, insanın mutluluğu olduğunu vurgulamaktı. Bence en önemli kazanım bunun farkında olunması."

Bu zirvede çıkan sonuçları sıralayıp onları hayata geçirmeye başladıklarında ve ne kadarını yapıp, ne kadarını yapamadıklarını gördüklerinde ilerlemiş olacaklarını aktaran Büyükakın, "Mutlu şehir dediğimiz noktasal bir şey değil, erişilecek bir vizyon. Vizyon varmak istediğiniz yerdir, ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın hep bir sonraki aşamaya gidecektir. Hiçbir zaman oraya varamayacağız ama zaten derdimiz de varmak olmalı." ifadelerini kullandı.

"Kartepe Zirvesi, Davos gibi bir zirve olabilir"

Artık şehirlerin kendi markalarını oluşturmak zorunda olduğunun altını çizen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Mesela Kitap Fuarı bizim için bir şehir markası oldu. Kartepe Zirvesi de bir gün olacak. Bunu tarihe not düşüyorum. Kartepe Zirvesi eğer istersek, doğru şeyler yaparsak Kocaeli'nin bir markası olacak. Nasıl olacağını gelecekteki gençlerimiz görecekler inşallah. Davos başladığından sıradan bir toplantıydı. Davos Kartepe'den daha küçük bir yerdi, yeter ki doğru şeyler yapın. Kartepe Zirvesi, Davos gibi bir zirve olabilir. Buna inanın lütfen. Hayattaki böyle başarılı şeyleri inanmış insanlar yapar, ben inanıyorum. Kartepe Zirvesi'nin kentin önemli markalarından olması bu kente dair hayallerimden biridir."

Büyükakın, Kartepe Zirvesi, "İnsan, Şehir, Şehircilik" temasıyla devam ederse, bundan sonra bu niteliğiyle bir marka olma şansının da artacağını dile getirerek, "Bunun için iki ana alt başlık gerekir. Bunlardan biri; sonraki ilk zirve şehir ve şehirciliğe dair akademik bakış açılarının getirildiği bir zirve olsun. Diğer taraftan da dünyanın neresinde olursa olsun örnek alınabilecek uygulamaların diğer partnerlerle paylaşıldığı bir platform olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, "En önemli husus farkındalığın yaratılmasıydı. Yaptıklarımızın ana temasının insanın mutluluğu olduğunu hatırlatmaktı. Bence bunu başardık." dedi.

Zirveden notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onur Kurulu Başkanı olduğu Kartepe Zirvesi'nde, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" teması kapsamında dünya meseleleri ele alındı.

12 ülkeden akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür, sanat ve iş insanlarının katıldığı zirve kapsamında 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştay da gerçekleştirildi.