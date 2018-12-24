Son Dakika Haberleri: Kartepeli Çocuklar Yerli Malı Haftasını Kutladılar

Kartepeli Çocuklar Yerli Malı Haftasını Kutladılar

1 saat önce

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kartepeli Çocuklar Yerli Malı Haftasını Kutladılar, System.String[]
Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, sosyal sorumluluk bilinci kazanmak amacıyla 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda özel bir AVM'de resim sergisi gerçekleştirerek, yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin bölgelerini ve yerli malı haftasının onlarda ne anlama geldiğini, kağıtlarına aktaran Kartepeli miniklerin resim çalışmaları büyük beğeni topladı. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri tarafından yapılan resimlerde, illerde yetiştirilen ürünlere, çıkarılan doğal kaynaklara, yöresel lezzetlere vurgu yapıldı.

Etkinlikte çocuklar büyük bir Türkiye haritası üzerinde, bölgelerde yetiştirilen önemli sebze ve meyveleri boyadı. Resim çalışmaları ile yetenekli çocukların kendilerini geliştirmelerine imkan tanındı. Sarımeşe Ömer Seyfettin ve Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evleri'nde de, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında bilgi evleri içerisinde etkinlik düzenlendi. Öğrencileri Türk yapımı ürünleri kullanmaya teşvik etmesi amaçlanan Yerli Malı Haftası'nda, velilerin de destekleriyle yapılan ürünler miniklere dağıtıldı. Haftanın önemi anlatılan etkinlikte, minik öğrenciler hoşça vakit geçirerek, gönüllerince eğlendi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Aralık, Kartepe, Yerli Malı, Güncel
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