Kartepeli kadınlar üretirken kazanacak - Son Dakika
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Kartepeli kadınlar üretirken kazanacak

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri ile Kartepeli kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan projenin imzaları atıldı.

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri ile Kartepeli kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan projenin imzaları atıldı.


Kartepe Belediyesi ilçedeki kadınların ev ekonomilerine destek sağlayacak ve giysi yardımlarında kullanılacak projesi imzaların atılmasıyla hayata geçti. KAR-MEK binasında düzenlenen törende Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz katıldı. Proje ile Proje kapsamında Kartepeli kadınların meslek sahibi olmasının yanı sıra ürettiklerini satarak ev ekonomisine de katkıda bulunmaları ve bu üretimlerin Kartepe gönül bağı mağazası'nda ihtiyaç sahipleri için kullanılması hedefleniyor.


Proje hakkında konuşan Başkan Kocaman "KAR-MEK kurslarımızda eğitim alan kadınlarımız için kendilerini daha çok geliştirebilecekleri, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerden belirli bir kazanç sağlayarak hane ekonomisine de katkıda bulunabilecekleri, verimli olacağına inandığımız çok doğru bir projenin protokol imzalarını İŞKUR İl Müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte attık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, bu başlangıç adımımızdı ve çok önemliydi. Şükür ki bu noktaya getirebildik. Süreç içerisinde ihtiyaca ve yoğunluğa göre destek ve iyileştirmelerimiz devam edecek. Katkı sunan, emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.


İmzalanan proje kapsamında Kartepe genelinde ilk olarak 4 KAR-MEK sınıfı oluşturulacak, bu sınıflarda 100 Kartepeli kadın çalışacak. 12 KAR-MEK kurs merkezinin de projeye dahil olmasıyla birlikte kadın sayısının artması hedefleniyor. Burada kadınların ürettikleri ürünler Kartepe Belediyesi gönül bağı mağazası'na verilecek. İlk etapta gönül bağı mağazalarda ki ihtiyacın bir kısmının devamında da tamamını karşılaması hedefleniyor. Üreten kadınlar meslek sahibi olmasının yanı sıra ürettikleri konfeksiyonlar ölçüsünde düzenli gelir de elde edecekler. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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