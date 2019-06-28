Son Dakika Haberleri: Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk
Son Dakika Spor Haber

Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk

1 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonasında Kartepe Belediyespor Kulübünden 8 karate sporcusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk, System.String[]
Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonasında Kartepe Belediyespor Kulübünden 8 karate sporcusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek. Karate Şampiyonası'nda Kartepe Belediyespor Kulübünden sekiz sporcu mücadele edecek. Şampiyona öncesi sporcularını kampa alan kulüp antrenörü Mehmet Peçe, çok iyi hazırlandıklarını ve güzel sonuçlar alacaklarını ifade etti. Peçe "İlk olarak hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Heyecanla katıldığımız müsabakalarda milli takıp seçmelerine katılıp, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz" dedi.

Sporcularına başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ben sporcularıma ve hocamıza çok güveniyorum. Çok çalıştıklarını da biliyorum inşallah istediklerini sonuçlarla ilçemize dönecek ve bizim gururumuz olmaya devam edecekler" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Ümit Genç, Gaziantep, Türkiye, Kartepe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:13:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]