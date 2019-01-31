Son Dakika Haberleri: Kartepeli Minikler 12 Madalya ile Döndüler

Kartepeli Minikler 12 Madalya ile Döndüler

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Şehit Ali Gaffar Okkan İllerarası Karate Turnuvası'na 25 sporcu ile katılan Kartepe Belediyespor, turnuvadan 12 madalya ile döndü.

Kartepeli Minikler 12 Madalya ile Döndüler, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Şehit Ali Gaffar Okkan İllerarası Karate Turnuvası'na 25 sporcu ile katılan Kartepe Belediyespor, turnuvadan 12 madalya ile döndü.

Hendek Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hendek Belediyesi organizasyonluğunda düzenlenen Şehit Gaffar Okkan İllerarası Karete Turnuvası'na Kartepe Belediyespor'da katıldı. Hendek Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 13 ilden 67 kulüp ve bin 100 sporcu kıyasıya mücadele etti. Antrenörü Mehmet Peçe nezaretinde 25 sporcu ile turnuvada mücadele eden Kartepe Belediyespor ise 12 madalya kazandı.

Katıldıkları turnuvayı madalyalarla tamamlayan Kartepeli karateciler 1 birincilik, 2 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti. Sporculardan Ece Acar birincilik, Esmanur Karakadılar ve Alperen Altay ikincilik, Mertan Öztürk, Merve Ahmetoplu, Elif Altun, İclal Güngör, Şevval Demirel, Ekin Öz, Beraynur Şahin, Aysima Akkuş ve Utku Yiğit üçüncülüğü elde ettiler. Kartepeli sporcular toplamda 12 madalya ile turnuvayı tamamladılar. Turnuvaya katılan tüm sporcular ve aileleri sporun ve sporcunun dostu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Gaffar Okan, Kartepe, Spor
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