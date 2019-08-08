Son Dakika Haberleri: Kartepeli minikler geleceğini tasarlıyor
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Kartepeli minikler geleceğini tasarlıyor

39 dakika önce

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, geleceğimiz olan çocukların, teknoloji çağının gerekliliklerine cevap verebilen nesil olması için bilişim eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Kartepeli minikler geleceğini tasarlıyor, System.String[]

Kartepeli miniklerin, geleceğin dijital dünyasına ışık tutmaları ve hızla değişen, gelişen dünyada gereksinimlere cevap verebilmeleri için düzenlenen eğitimler de teknik alt yapı öğretilirken aynı zamanda çözüm üretme yeteneği de kazandırılıyor.

GELECEĞİNİ TASARLA

Kartepe Belediyesi, Habitat Derneği ve Microsoft işbirliğinde düzenlenen "Geleceğini Tasarla Programı", eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak alanda çalışmalarını sürdürüyor. Program, genç gönüllülerin kendi bilgi teknolojileri uzmanlığını akran eğitimi yöntemiyle kitlelere yaygınlaştırmayı ve yüz yüze eğitimler aracılığıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirilmesini desteklemeyi, yeni teknolojilerle ilgili farkındalığın arttırılmasını hedefleniyor.

KODU GAME LAB EĞİTİMİ

Bu hedefler doğrultusunda verilen "Kodu Game Lab Eğitimi" çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini hedeflerken aynı zamanda çocukların yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirerek, onları programcılık ile tanıştırarak, kod okuryazarlığı bilincini yayması amaçlanıyor. Ataşehir Mahallesi'nde hizmet veren Ali Kuşçu Bilgi Evi'nde verilen eğitim kapsamında 8-12 yaş arası öğrencilere, gönüllü eğitmenler aracılığı ile 12 saat boyunca "Kodu Game Lab" programlama dili eğitimleri veriliyor.

PROGRAMIN ÖZELLİĞİ

Kodu Game Lab, üç boyutlu dijital oyun tasarlayabilmek için Microsoft tarafından geliştirilmiş basit ve görsel bir programlama dilidir. Program, Windows işletim sistemli bilgisayarlarda çalıştığı gibi oyun konsolu ile kontrol özelliği sayesinde tasarladığınız oyunlar da çalışabilmektedir. Programın ara yüz sayesinde sayfalar arası geçiş yapılabilmekte, geniş bir yardım menüsü ve diğer özelliklerin tanımı bulunmaktadır. Programlama esnasında farkı, karakterler ile versiyon numarası, tasarlanan oyunun fiziksel özellikleri değiştirilebilir.

Microsoft, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:07 Kaynak: Bültenler
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