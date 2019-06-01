Son Dakika Haberleri: Kartepeli miniklerden İZAYDAŞ gezisi
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Kartepeli miniklerden İZAYDAŞ gezisi

1 saat önce

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartepeli miniklere İZAYDAŞ'ı gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi almalarını sağladı.

Kartepeli miniklerden İZAYDAŞ gezisi, System.String[]
Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartepeli miniklere İZAYDAŞ'ı gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi almalarını sağladı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni atık yaklaşımı Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepeli miniklere İZAYDAŞ'ı gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almalarını sağlandı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu binaları, siteler ve okullarda sıfır atık kutularını dağıttı. Bu dağıtım işlemlerinin tamamlanması ile birlikte belediye ekipleri ilçe genelinde eğitimlerine başladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe'de eğitim gören minikleri ve gençleri misafir eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye ekipleri Hacı Halim Karslı İlköğretim Okulu III'ncü Sınıf öğrencilerini İZAYDAŞ'a inceleme gezisine götürdü. Geri dönüşüm konulu kısa film ve sunum izleyen öğrenciler gezi sonunda aldıkları hediyeler ve bilgilerle Sıfır Atık Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kartepe, Güncel
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