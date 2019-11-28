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Kartepeli miniklerden şiir dinletisi

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri 11 usta şairin şiirlerini, "İki mısra arası sonbahar esintisi" programında seslendirdiler.

Kartepeli miniklerden şiir dinletisi, System.String[]

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri 11 usta şairin şiirlerini, "İki mısra arası sonbahar esintisi" programında seslendirdiler.


Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerine destek vermeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu, Nazım Demirci Kütüphanesi ve Evliya Çelebi Bilgi Evleri'nden 11 çocuk, 11 farklı şairin şiirlerini seslendirdiler.


Miniklerden ustalara saygı


Sonbahar ayının teması olarak seçilen "İki mısra arasında sonbahar esintisi" programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sonbahar aylarında aramızdan ayrılan şairlerden Atilla ilhan, Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı, Ümit Yaşar Özcan, Sebahattin Ali, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Özdemir Asaf'ın şiirleri gitar ve yan flüt eşliğinde Kartepeli minikler tarafından seslendirildi.


Her zaman destek vereceğiz


Bilgi Evleri tarafından düzenlenen programda Kartepeli Minikler ustaların şiirlerinden oluşan minik fermanları katılımcılara dağıttılar. Programa katılan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, "Kartepe Belediyesi olarak geleceğimiz olan miniklerimizin her zaman yanlarında olacağız. Geleceğin Kartepesini yeni nesillerimizle birlikte kuracağız. Öğrencilerimizin başarıyla seslendirdiği ustaların şiirleri bizleri farklı zamanlara götürdü. Hepsinin yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Bilgi Evleri, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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